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Анищенков возобновил работу в министерстве образования Ростовской области

Сведения о его назначении уже опубликованы на официальном портале ведомства.

Сергей Анищенков приступил к обязанностям заместителя министра образования Ростовской области. Сведения о его назначении уже опубликованы на официальном портале ведомства.

С августа 2022 по март 2025 года он уже работал в этом же министерстве в должности первого заместителя министра. Таким образом, его перерыв в деятельности на региональном уровне продлился всего несколько месяцев.

Профессиональный путь Сергея Анищенкова тесно связан с Донским краем. Уроженец станицы Кривянской, он начинал свою карьеру в качестве школьного учителя информатики, а затем перешёл на административную работу непосредственно из сферы образования.

В органах власти он с апреля 2021 года, когда был назначен заместителем главы Октябрьского района. Спустя полтора года, в августе 2022-го, его карьера вышла на региональный уровень с назначением на пост первого замминистра просвещения области.