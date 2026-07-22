Анищенков возобновил работу в министерстве образования Ростовской области

Сергей Анищенков приступил к обязанностям заместителя министра образования Ростовской области. Сведения о его назначении уже опубликованы на официальном портале ведомства.
С августа 2022 по март 2025 года он уже работал в этом же министерстве в должности первого заместителя министра. Таким образом, его перерыв в деятельности на региональном уровне продлился всего несколько месяцев.
Профессиональный путь Сергея Анищенкова тесно связан с Донским краем. Уроженец станицы Кривянской, он начинал свою карьеру в качестве школьного учителя информатики, а затем перешёл на административную работу непосредственно из сферы образования.
В органах власти он с апреля 2021 года, когда был назначен заместителем главы Октябрьского района. Спустя полтора года, в августе 2022-го, его карьера вышла на региональный уровень с назначением на пост первого замминистра просвещения области.