Кравцов пообещал подготовить Крым к учебному году, «несмотря на временные сложности»

В пресс-службе Минпросвещения отметили, что ведомство также принимает меры по поддержке семей в связи с приостановкой отдыха детей на полуострове. Власти Крыма 22 июня остановили работу всех объектов организованного детского отдыха в регионе. Решение приняли из-за усилившихся атак ВСУ и дефицита бензина. Через несколько дней Минпросвещения завершило вывоз детей из «Артека». Сегодня Минпросвещения объявило о возврате денег за путевки.