«Стокманн» может закрыть до пяти универмагов в ближайший год

По данным издания, один из универмагов уже прекратил работу в Новосибирске, а весной 2027 года закроется магазин в Перми. Оба объекта открылись в 2023 году и занимали более 1,7 тыс. квадратных метров. Источник в компании также сообщил, что планируется ещё «пара закрытий», не уточнив, какие именно магазины попадут под оптимизацию.