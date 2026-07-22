Запросы пользователей к DeepSeek оказались доступны через поисковые системы

Эксперты компании MWS AI напомнили, что аналогичная ситуация наблюдалась год назад, когда поисковики проиндексировали тысячи публичных ссылок чат-ботов. При этом представители компании подчеркнули, что взломов систем или новых утечек приватных переписок с ChatGPT и DeepSeek не зафиксировано, а найденные страницы являются старыми или опубликованными осознанно. Они также подтвердили, что доступ к чужим аккаунтам или закрытой истории диалогов отсутствует.