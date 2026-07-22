Запросы пользователей к DeepSeek оказались доступны через поисковые системы

Переписки пользователей с китайским искусственным интеллектом DeepSeek, включая чаты на русском языке, оказались доступны через поисковые системы по определенным запросам. Об этом сообщает ТАСС.
При введении специальной комбинации в поисковиках открываются страницы в формате Shared Conversations. Любой желающий может увидеть названия прикрепленных документов, заданные вопросы и ответы нейросети. Однако скачать пользовательские файлы, даже изучая код страницы, технически невозможно.
Эксперты компании MWS AI напомнили, что аналогичная ситуация наблюдалась год назад, когда поисковики проиндексировали тысячи публичных ссылок чат-ботов. При этом представители компании подчеркнули, что взломов систем или новых утечек приватных переписок с ChatGPT и DeepSeek не зафиксировано, а найденные страницы являются старыми или опубликованными осознанно. Они также подтвердили, что доступ к чужим аккаунтам или закрытой истории диалогов отсутствует.
Ранее выяснилось, что нейросеть Grok сливала данные почти 400 тысяч пользователей. Тогда МВД России предупредило об опасности общения с таким собеседником.