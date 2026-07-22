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Мотосезон в Казани: статистика аварийности с участием двухколесного транспорта выросла в первом полугодии

Три человека погибло, еще 33 участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Негативная динамика прослеживается не только в количестве аварий, но и в тяжести их последствий. Если в первом полугодии 2025 года в подобных происшествиях не было ни одного погибшего, то в текущем году погибли три человека, еще 33 участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, в начале июля текущего года произошло еще одно смертельное ДТП с участием мотоциклиста.

По словам Михаила Савина, основной вклад в сезонный всплеск аварийности в 2026 году внес именно мототранспорт.

Основными причинами смертельных аварий становятся нарушения правил дорожного движения. Среди наиболее распространенных — игнорирование требований дорожных знаков, опасное маневрирование, непредоставление преимущества при повороте и превышение скорости.

На заседании комиссии были разобраны резонансные ДТП. Например, на улице Краснококшайской водитель автомобиля при выполнении разворота не уступил дорогу мотоциклисту. Аналогичная ситуация произошла на улице Залесной: водитель легкового авто начал перестроение, не заметив мотоцикл. В результате столкновения байк вылетел на тротуар, где сбил двух пешеходов. Оба мотоциклиста в этих случаях погибли. Еще один смертельный инцидент произошел из-за потери управления и столкновения с препятствием.

Особую тревогу у сотрудников Госавтоинспекции вызывает ситуация с использованием питбайков. За полугодие зафиксировано четыре ДТП с данным видом техники (годом ранее — три), число пострадавших увеличилось с трех до пяти человек. При этом количество аварий с участием несовершеннолетних осталось прежним — два случая, в которых пострадали двое детей.