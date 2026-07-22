Мотосезон в Казани: статистика аварийности с участием двухколесного транспорта выросла в первом полугодии

Негативная динамика прослеживается не только в количестве аварий, но и в тяжести их последствий. Если в первом полугодии 2025 года в подобных происшествиях не было ни одного погибшего, то в текущем году погибли три человека, еще 33 участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, в начале июля текущего года произошло еще одно смертельное ДТП с участием мотоциклиста.