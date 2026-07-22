Жителям Краснодара посоветовали носить респираторы

Роспотребнадзор рекомендовал жителям Краснодара не выходить на улицу без необходимости и использовать респираторы. Причина — пожар, вспыхнувший после атаки беспилотников. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Горожан призвали избегать открытого воздуха, не открывать окна, а при выходе на улицу обязательно надевать маски и респираторы.
Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА. В Краснодаре загорелся складской комплекс, над городом поднялся густой дым.
Жители Краснодара ранее рассказали о десятках взрывов над городом.
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