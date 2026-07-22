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После атак украинских БПЛА на склады Wildberries зафиксирована новая уловка аферистов

О новом способе обмана предупреждает полиция Челябинской области.

После атак украинских БПЛА на склады Wildberries зафиксирована новая уловка аферистов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О новом способе обмана предупреждает полиция Челябинской области.

«Злоумышленники используют легенду о согласовании доставки товаров с популярных маркетплейсов через крупные логистические компании, заранее подготавливая “подтверждающие” трек-номера для введения граждан в заблуждение», — говорится в комментарии.

Схема начинается со звонка якобы сотрудника службы доставки. Он сообщает, что на имя клиента оформлен и оплачен заказ в одном из маркетплейсов. Для придания легенде достоверности аферисты заявляют, что из-за сбоев работы складов все заказы перенаправляются и переупаковываются в логистической компании, в связи с чем требуется уточнить удобный адрес пункта выдачи.

«Главный акцент новой схемы заключается в предварительной подготовке мошенников. Чтобы завоевать абсолютное доверие потенциальной жертвы, аферисты заранее формируют в официальном приложении или на сайте службы доставки электронную онлайн-заявку на отправку посылки. В результате звонящий уверенно называет гражданину действующий трек-номер. При попытке проверить информацию на официальном портале логистической компании трек-номер действительно отображается как существующий», — говорят в полиции.

Убедив в реальности существующей отправки, лжеоператор переходит к финальной стадии обмана. Под предлогом уточнения способа выдачи заказа и подтверждения личности аферисты просят продиктовать персональные данные — реквизиты паспорта либо SMS-код, поступающий на телефон. Получив эти сведения, злоумышленники получают доступ к личным кабинетам граждан на портале государственных услуг или в банковских приложениях с целью дальнейшего оформления кредитов и хищения денежных средств.

«Полицейские Южного Урала обращают внимание граждан: настоящие службы доставки и маркетплейсы никогда не запрашивают по телефону паспортные данные или одноразовые коды подтверждения из SMS-сообщений», — напомнили в ГУ МВД по Челябинской области.

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