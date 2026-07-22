Сырский выступил с первым заявлением после отставки с поста главкома ВСУ

По его словам, за время руководства изменения затронули не только ведение боевых действий, но и структуру украинской армии. Так, на Украине был создан отдельный род войск — Силы беспилотных систем, которые прошли путь от отдельных подразделений до полноценной структуры. Сырский также сообщил о создании отдельного командования беспилотными система ПВО, штатных подразделений операторов дронов-перехватчиков и многоуровневой системы прикрытия тыла с воздуха.