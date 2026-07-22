Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины выросла на 7,9 процента

За первые шесть месяцев 2026 года стоимость минимальной месячной корзины продуктов увеличилась на 7,9 процента — до 8107,15 рубля. Об этом в среду, 22 июля, рассказали в ассоциации «Руспродсоюз».

За первые шесть месяцев 2026 года стоимость минимальной месячной корзины продуктов увеличилась на 7,9 процента — до 8107,15 рубля. Об этом в среду, 22 июля, рассказали в ассоциации «Руспродсоюз».

При этом больше всех на продукты тратят жители Чукотки — 20 689,8 рубля и Камчатского края — 13 443,6 рубля. Самые низкие цены наблюдаются в Мордовии — 6461,3 рубля и в Саратовской области — 6624 рубля.

Тем временем стоимость минимальной продуктовой корзины в столице составляет 9737,4 рубля, в Санкт-Петербурге — 9480,6 рубля, в Московской области — 8948,7 рубля, передает ТАСС.

Самое дорогое варенье в России делают из северных ягод — морошки, княженики и лесной земляники. Цена за килограммовую банку такого лакомства может достигать пяти тысяч рублей.

Сезон абрикосов в самом разгаре — на прилавках рынков и магазинов уже появились горы сладких плодов. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, чем полезны эти фрукты и кому их категорически запрещено есть.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше