Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины выросла на 7,9 процента

За первые шесть месяцев 2026 года стоимость минимальной месячной корзины продуктов увеличилась на 7,9 процента — до 8107,15 рубля. Об этом в среду, 22 июля, рассказали в ассоциации «Руспродсоюз».
При этом больше всех на продукты тратят жители Чукотки — 20 689,8 рубля и Камчатского края — 13 443,6 рубля. Самые низкие цены наблюдаются в Мордовии — 6461,3 рубля и в Саратовской области — 6624 рубля.
Тем временем стоимость минимальной продуктовой корзины в столице составляет 9737,4 рубля, в Санкт-Петербурге — 9480,6 рубля, в Московской области — 8948,7 рубля, передает ТАСС.
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