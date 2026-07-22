Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины выросла на 7,9 процента

Сезон абрикосов в самом разгаре — на прилавках рынков и магазинов уже появились горы сладких плодов. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, чем полезны эти фрукты и кому их категорически запрещено есть.