Хранил для себя: житель Советской Гавани осужден за марихуану

34-лений местный житель с августа 2024 до марта 2025 года обирал, сушил и хранил дома части конопли. Полицейские обнаружили пакет с содержимым общей массой 120,25 г в высушенном виде. Подсудимый признал вину частично. Суд назначил наказание — 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.