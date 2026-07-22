Цены под заморозку: В Госдуме предложили защитить россиян от роста стоимости продуктов

Григорьев считает, что благодаря субсидиям магазины смогут сохранить стоимость этих товаров на одном уровне, а покупатели будут меньше зависеть от колебаний цен. Он отметил, что похожая практика уже применяется в некоторых регионах. Там власти помогают хлебопекарным предприятиям удерживать стоимость отдельных видов хлеба. По мнению депутата, такой подход можно распространить на всю страну, особенно в условиях роста расходов граждан на продукты первой необходимости.