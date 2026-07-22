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Цены под заморозку: В Госдуме предложили защитить россиян от роста стоимости продуктов

В России могут ввести механизм фиксации цен на ряд социально значимых продуктов питания. С такой инициативой ТАСС выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).

Источник: Life.ru

Парламентарий предложил государству компенсировать торговым сетям часть расходов, чтобы они могли продавать отдельные товары по сниженной и стабильной цене. В список продуктов, которые могут попасть под такую меру, депутат включил сахар, гречку, муку, яйца и молоко. Всего, по его мнению, речь может идти о 10−15 наиболее востребованных позициях.

Григорьев считает, что благодаря субсидиям магазины смогут сохранить стоимость этих товаров на одном уровне, а покупатели будут меньше зависеть от колебаний цен. Он отметил, что похожая практика уже применяется в некоторых регионах. Там власти помогают хлебопекарным предприятиям удерживать стоимость отдельных видов хлеба. По мнению депутата, такой подход можно распространить на всю страну, особенно в условиях роста расходов граждан на продукты первой необходимости.

Ранее стало известно о снижении стоимости свинины в России в первой половине 2026 года. Средняя цена килограмма мяса в июне составила около 392 рублей. В январе этот показатель находился на уровне 398 рублей.

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