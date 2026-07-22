Орнелла Мути решила обзавестись домом в России: Дочь раскрыла неожиданные планы

Ранее Найке Ривелли заявила, что не собирается отказываться от поездок в Россию, несмотря на критику в адрес её семьи. Дочь Орнеллы Мути возмутилась реакцией журналистов на визиты актрисы в РФ и объяснила, что у их семьи есть родственники в стране, а также русские корни.