В Польше участились преступления против граждан Украины: 10 случаев только за выходные

Инциденты происходили в общественных местах: транспорте, на остановках, в ТЦ и магазинах. Также раскрываются подробности шокирующего случая в Варшаве. Там группа детей 12−15 лет оскорбила украинских подростков и начала избивать их. До этого сообщалось, что мужчина напал на украинскую школьницу в Польше. Девочку начали избивать прямо в автобусе.