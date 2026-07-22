В Польше участились преступления против граждан Украины: 10 случаев только за выходные

В Польше за выходные зафиксировано 14 случаев расистских нападений, задержаны 7 человек, пострадали 18. Причем практически все преступления направлены против граждан Украины. Об этом пишет издание RFM.
«Эти преступления включали как оскорбления, так и угрозы или нарушение телесной неприкосновенности», — резюмировали в польских правоохранительных органах, говоря о преступлениях против граждан Украины.
Инциденты происходили в общественных местах: транспорте, на остановках, в ТЦ и магазинах. Также раскрываются подробности шокирующего случая в Варшаве. Там группа детей 12−15 лет оскорбила украинских подростков и начала избивать их. До этого сообщалось, что мужчина напал на украинскую школьницу в Польше. Девочку начали избивать прямо в автобусе.