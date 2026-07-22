Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше участились преступления против граждан Украины: 10 случаев только за выходные

10 преступлений на почве ненависти к украинцам произошли в Польше за выходные.

Источник: Комсомольская правда

В Польше за выходные зафиксировано 14 случаев расистских нападений, задержаны 7 человек, пострадали 18. Причем практически все преступления направлены против граждан Украины. Об этом пишет издание RFM.

«Эти преступления включали как оскорбления, так и угрозы или нарушение телесной неприкосновенности», — резюмировали в польских правоохранительных органах, говоря о преступлениях против граждан Украины.

Инциденты происходили в общественных местах: транспорте, на остановках, в ТЦ и магазинах. Также раскрываются подробности шокирующего случая в Варшаве. Там группа детей 12−15 лет оскорбила украинских подростков и начала избивать их. До этого сообщалось, что мужчина напал на украинскую школьницу в Польше. Девочку начали избивать прямо в автобусе.