Карантин сняли в четырех населенных пунктах Нижегородской области

В Нижегородской области сняли карантин, введённый из‑за угрозы распространения бешенства среди животных. Отмена ограничений закреплена указом губернатора — документ размещён на официальном портале правовых актов.
Под действие решения попали четыре населённых пункта: сёла Борисовка (Сергачский округ) и Большое Андосово (Пильнинский округ), деревня Кряжи и посёлок Кудьма (Павловский округ и Нижний Новгород соответственно).
Особый режим на этих территориях действовал с весны 2026 года. Сейчас эпидемиологическая обстановка признана стабильной.
Ранее карантин из-за африканской чумы свиней ввели в Ковернинском округе.