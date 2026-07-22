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Карантин сняли в четырех населенных пунктах Нижегородской области

Сейчас эпидемиологическая обстановка признана стабильной.

В Нижегородской области сняли карантин, введённый из‑за угрозы распространения бешенства среди животных. Отмена ограничений закреплена указом губернатора — документ размещён на официальном портале правовых актов.

Под действие решения попали четыре населённых пункта: сёла Борисовка (Сергачский округ) и Большое Андосово (Пильнинский округ), деревня Кряжи и посёлок Кудьма (Павловский округ и Нижний Новгород соответственно).

Особый режим на этих территориях действовал с весны 2026 года. Сейчас эпидемиологическая обстановка признана стабильной.

Ранее карантин из-за африканской чумы свиней ввели в Ковернинском округе.