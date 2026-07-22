Автошколы Беларуси могут добавить часы практики и экстремальное вождение

В Беларуси могут измениться условия обучения в автошколах. Подробнее рассказали в пресс-службе правительства.
Так, на заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совмине обсуждались изменения в подготовке будущих водителей в стране. Особое внимание чиновники обратили на ДТП с участием белорусов с водительским стажем менее двух лет.
Было предложено повысить качество обучения, увеличив количество часов практического вождения. Автошколам власти рекомендуют более активно использовать современные интерактивные тренажеры. И рассмотреть возможность включить в программу занятия для обучения будущих водителей вождению в экстремальных дорожных ситуациях.
К слову, ранее прокуратура назвала главные проблемы в работе автошкол в Беларуси. Еще стало известно, что белорусские автошколы будут обязаны снимать на видео уроки вождения.
Также мы писали, что в Минске открыли первый диагональный переход — вот где. А еще ГАИ предупредила белорусов о последствиях съемок места ДТП другими водителями.