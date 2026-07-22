Связь между лишним весом и онкологией проследили учёные

Раньше цифры были ниже, потому что исследователи не учитывали несколько важных нюансов. Во‑первых, между набором веса и диагнозом проходят годы — этот временной разрыв прежде не полностью брали в расчёт. Во‑вторых, некоторые виды рака вызывают потерю веса ещё до того, как болезнь обнаружат, и в статистике это могло выглядеть так, будто лишний вес ни при чём. В‑третьих, теперь использовали более точные данные о распространённости ожирения.