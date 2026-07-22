Связь между лишним весом и онкологией проследили учёные

Учёные пересмотрели связь между лишним весом и раком. Оказалось, что избыточная масса тела может быть причиной не 5−8%, а почти 11,5% всех онкологических заболеваний. Это значит, что примерно каждый десятый случай рака потенциально связан с ожирением, сообщает эндокринолог Зухра Павлова.
Раньше цифры были ниже, потому что исследователи не учитывали несколько важных нюансов. Во‑первых, между набором веса и диагнозом проходят годы — этот временной разрыв прежде не полностью брали в расчёт. Во‑вторых, некоторые виды рака вызывают потерю веса ещё до того, как болезнь обнаружат, и в статистике это могло выглядеть так, будто лишний вес ни при чём. В‑третьих, теперь использовали более точные данные о распространённости ожирения.
Женщины — в группе повышенного риска. По данным нового анализа, доля случаев рака, связанных с ожирением, среди женщин выше, чем среди мужчин. Особенно это касается гормонально‑зависимых опухолей.
«Жировая ткань влияет на риск онкологии, потому что это не пассивный склад калорий, а активный эндокринный орган. Он поддерживает хроническое воспаление, повышает уровень инсулина и факторов роста, влияет на гормональный баланс», — поясняет врач.
Один из самых доступных и эффективных способов профилактики — контроль массы тела.
Ранее учёный назвал продукты, провоцирующие рак.