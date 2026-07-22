В Волгоградской области проходит фестиваль традиционной казачьей культуры

Фестиваль традиционной казачьей культуры проходит с 20 по 25 июля в Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.
На левом берегу реки Хопер состоятся учебно-тренировочные сборы. Казаки обучат подростков основам рукопашного боя, метанию ножей, владению оружием, навыкам оказания первой помощи и применению лекарственных трав. 25 июля на центральной площади станицы Кумылженской пройдет казачий праздник.
Для гостей будут работать интерактивные площадки: «Молодецкие забавы», «Детская полянка», «Казачий городок», выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, дегустационная площадка «Медовая лавка» и другие. В этот же день пройдут скачки на донских лошадях. Завершится фестиваль выступлением ансамбля казачьей песни «Браты».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.