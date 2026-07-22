Алексей Воробьев избавился от недвижимости в Голливуде: цену пришлось снизить на 20%

Алексей Воробьев продал виллу в Голливудских Холмах за 1,6 млн долларов (около 125 млн рублей). Как пишет SHOT, исполнителю хита «Сумасшедшая» пришлось снизить цену на 20% из-за отсутствия покупателей.
Артист приобрел особняк в испанском стиле площадью 237 кв. метров в 2021 году вместе с продюсером Екатериной Гечмен-Вальдек за 1,765 млн долларов. Район считается одним из самых престижных в Лос-Анджелесе. Недвижимость сдавали в аренду почти за 8 тысяч долларов в месяц, однако осенью 2025 года дом выставили на продажу за 2 млн долларов — покупателей не нашлось.
В итоге виллу продали за 1,6 млн долларов. У Воробьева осталась другая недвижимость в США — в 2021 году он также купил дом за 2,924 млн долларов в ипотеку, весной 2026 года взял новый кредит под его залог. Сейчас певец живет там с женой.
В 2025 году, когда в Калифорнии бушевали одни из самых разрушительных лесных пожаров за всю историю штата, дом музыканта в Голливудских Холмах оказался в зоне бедствия. Воробьев рассказывал, как пытался спасти от огня свое имущество. По словам звезды, это был один из самых страшных дней в его жизни.