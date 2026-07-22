Алексей Воробьев избавился от недвижимости в Голливуде: цену пришлось снизить на 20%

В 2025 году, когда в Калифорнии бушевали одни из самых разрушительных лесных пожаров за всю историю штата, дом музыканта в Голливудских Холмах оказался в зоне бедствия. Воробьев рассказывал, как пытался спасти от огня свое имущество. По словам звезды, это был один из самых страшных дней в его жизни.