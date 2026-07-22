Не только витамины: врач рассказал, какие продукты помогают гормонам работать без сбоев

По словам специалиста, крестоцветные овощи — брокколи, цветная и брюссельская капуста, кейл — считаются «золотым стандартом» в женской эндокринологии. Как пояснила врач, содержащиеся в них вещества помогают организму правильно метаболизировать эстрогены и снижают риск их накопления. Есть такие овощи она посоветовала в термически обработанном виде — тушёными или приготовленными на пару.