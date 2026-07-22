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Не только витамины: врач рассказал, какие продукты помогают гормонам работать без сбоев

Важно включать в рацион крестоцветные овощи и авокадо.

Источник: Клопс.ru

Питание напрямую влияет на гормональный фон женщины, и при жалобах на нерегулярный цикл, ПМС и упадок сил врачи нередко начинают именно с коррекции рациона. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института хирургии Пироговского Университета, главный врач ООО КВРТ «Дети из пробирки» Кристина Цатурова.

По словам специалиста, крестоцветные овощи — брокколи, цветная и брюссельская капуста, кейл — считаются «золотым стандартом» в женской эндокринологии. Как пояснила врач, содержащиеся в них вещества помогают организму правильно метаболизировать эстрогены и снижают риск их накопления. Есть такие овощи она посоветовала в термически обработанном виде — тушёными или приготовленными на пару.

Цатурова также отметила пользу авокадо. По её словам, этот продукт богат витамином Е и полезными жирами, которые важны для репродуктивного здоровья и выработки стероидных гормонов — эстрогена, прогестерона и тестостерона.

Как подчеркнула врач, жиры необходимы женскому организму, а увлечение обезжиренными диетами может привести к гормональному сбою. Она добавила, что витамин Е способствует улучшению микроциркуляции крови в малом тазу и влияет на состояние эндометрия.

«Часто женщины приходят с жалобами на нерегулярный цикл, ПМС, упадок сил, и первое, что мы корректируем — это рацион», — сказала Цатурова.

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