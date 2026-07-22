НКО в медиа. «АиФ» дал старт четвёртому этапу проекта «Формула успеха»

Форум проекта «Формула успеха: Опыт лучших» собрал в пресс-центре «АиФ» представителей некоммерческого сектора из разных регионов, предоставив им возможности для живого общения и профессионального взаимодействия. Это стало стартом четвёртого этапа образовательного проекта «Формула успеха», который благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» реализует совместно с издательским домом «Аргументы и факты» при поддержке Фонда президентских грантов.
Тема форума была обозначена как «Дорога добра. Опыт наставников и успешных лидеров некоммерческих организаций в продвижении НКО в медиасфере. Старт обучения 2026 для лидеров НКО».
Герои нашего времени.
В Грибоедовском зале усадьбы Барышникова, ныне являющейся рабочим офисом «Аргументов и фактов», собрались люди, которые большую часть своей жизни — и профессиональной, и повседневной — отдают другим, кем движет неравнодушие и стремление помогать.
Модератор пленарного заседания, теле- и радиоведущая, журналист Тутта Ларсен, открывая дискуссию, уточнила, что участники форума собрались в едином пространстве, чтобы объединить свои знания, опыт и компетенции и создать поле профессионального взаимодействия для людей, которые хотят заниматься благотворительностью. Первым из экспертов она предоставила слово первому заместителю генерального директора издательского дома «Аргументы и факты» Марине Мишункиной.
«Будучи практиком, я замечаю, что ваше милосердие, ваша вовлечённость, ваши открытые души имеют заразительный характер. Благодаря вам и общество начинает меняться, — обратилась она к участникам форума. — Вас смело можно назвать героями нашего времени, авангардом общества, потому что вы строите не только сегодняшний день, но и формируете будущее».
НКО с «АиФ» роднят дела добра и милосердия, отметила Мишункина. Еженедельник «Аргументы и факты» сохранил традиции социальной журналистики, а в периметре издательского дома более 20 лет присутствует благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце». Кроме того, героями многих проектов, реализуемых при поддержке Фонда президентских грантов, включая «Формулу успеха», становятся представители НКО.
«Таким образом, — добавила она, — будущее мы формируем вместе, и здесь бесценны ваши добросердечие, ваш труд и открытость. Мне кажется, такие, как вы, должны быть примером для нынешнего молодого поколения».
Директор по развитию партнёрских проектов и регионального сотрудничества Фонда президентских грантов Наталья Алиева назвала некоммерческий сектор душой общества.
«Некоммерческий сектор фактически оказался на передовой там, где даже государство порой не знает, что делать, — подчеркнула Алиева. — А НКО сумели научиться оказывать помощь, не раздумывая, часто даже не зная, где брать ресурсы. Они принимают решение помогать, и ресурсы в процессе появляются. Никто на сегодняшний момент не может оказывать нашим гражданам помощь и содействие такого рода. В этой ситуации миссия президентского фонда — оказывать таким НКО всю возможную поддержку».
Наталья Алиева добавила, что за 9 лет деятельности ФПГ поддержал почти 60 тысяч социально значимых проектов, а совокупный бюджет поддержки составил 195 миллиардов рублей. Спикер также отметила, что с приходом цифровизации кратно возросло количество заявок.
«Мы видим рост числа НКО, рост их активности и рост профессионализации сектора — всё это нас вдохновляет и позволяет идти дальше, — сказала она. — Весь этот позитив замечается на самом высоком уровне, и поэтому объём поддержки не сокращается, а даже растёт. Невероятно благодарен за всё, что делают НКО, президент. Заметно растёт интерес к этой истории в обществе и со стороны СМИ».
Общество — за волонтёрство.
Спикеры форума много говорили о том, что отношение к волонтёрам в российском обществе неизменно меняется в лучшую сторону. Если ещё несколько лет назад к НКО относились с осторожностью, то сейчас картина изменилась практически до наоборот.
О том, что сегодня представляет собой, с точки зрения социологии, сфера НКО, как к ней относится общество и какие перемены и тренды характеризуют эту сферу, опираясь на соответствующее исследование, рассказал генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения, председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ, Председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» Константин Абрамов, назвав волонтёрство актуальной практикой.
Согласно результатам исследований АЦ ВЦИОМ, мотивация граждан к участию в волонтерской деятельности носит преимущественно внутренний характер и базируется на устойчивых личных ценностях — душевной потребности и желании оказывать помощь. При этом в качестве отличительных черт характера русского человека респондентами были названы доброта, душевность, эмпатия, стойкость, целеустремленность и терпимость с безотказностью.
Для некоммерческих организаций (НКО) эти качества служат практическим ориентиром при разработке стратегий привлечения и удержания сторонников. Опираясь на данные ценностные маркеры в своих коммуникациях, организации могут выстраивать более доверительный диалог и повышать эффективность рекрутинга. Кроме того, готовность 66% респондентов стать волонтерами в будущем открывает для НКО масштабный кадровый резерв — это лояльная аудитория, которую можно конвертировать в реальных помощников уже сегодня, предложив ей понятные и доступные форматы участия.
Тутта Ларсен на это заметила, что желание помогать у русского человека, как показывает опыт многих веков, находится в базовой прошивке.
О роли репутации представителей НКО и о том, как эту репутацию заработать собравшимся, рассказал директор по продуктам и исследованиям Центра управления репутацией Дмитрий Лисицин.
По его словам, многие НКО сегодня переживают кризис, связанный с выходом на массовую аудиторию. Организации создаются как искренние, сердечные инициативы. Поначалу лидер опирается на свои ресурсы, на родственников, друзей и соседей. На этом мощном эмоциональном драйве всё идет отлично.
«Но парадокс в том, — продолжил Лисицин, — что именно этот успех и востребованность приводят основателя к кризису. Он оказывается на зрелом рынке, где люди смотрят на него уже не просто как на доброго человека, а как на провайдера конкретной социальной услуги. В этот момент многие руководители обнаруживают, что внешний рост есть, а внутреннего — нет. Нет бухгалтерии, ИТ-инфраструктуры, они не умеют системно вести коммуникации, и все дела продолжает тянуть один основатель. Это можно назвать “пропастью”, которую необходимо пройти, чтобы состояться как организация. Выход: профессионализация. Нужно взращивать компетенции внутри НКО, в том числе, конечно, навыки работы с медиа».
Стать заметными в медиапространстве.
Проект «АиФ» «Формула успеха» как раз нацелен на то, чтобы обучать представителей НКО навыкам эффективного продвижения в медиасфере. Этой теме и были посвящены выступления нескольких экспертов.
Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец остановилась на взаимодействии НКО и средств массовой информации. Она пояснила, что если НКО не представлено в масс-медиа, то его для большой аудитории не существует.
«Можно делать полезное людям дело и без этого, что тоже немало, — сказала Аблец. 1488 — Но масштабировать свою работу можно только при её освещении в СМИ и медиа. Это нужно для привлечения новых партнёров, для привлечения ресурсов. А ещё — для внутреннего самоощущения, что всё делается правильно. Успех, подтверждённый медийным вниманием, — это тоже мотивация для сотрудников НКО».
Увы, про это часто забывают. По оценке Юлии Аблец, до 60−70 проектов приходят без медийной составляющей, и это большая ошибка. Она также призвала НКО закладывать в проекты соответствующие, но адекватные ресурсы: на создание контента и на его продвижение в медиа.
О том, как можно привлечь внимание СМИ к деятельности НКО, участникам форума на примере собственной организации рассказал начальник отдела по взаимодействию со СМИ и PR фонда «Круг добра» Александр Колесниченко.
Он напомнил, что фонд был создан Президентом России как дополнительный к государственным программам поддержки механизм, в частности программам оказания медпомощи детям с тяжёлыми и редкими болезнями. Поддержка включает покупку уникальных и дорогостоящих лекарств и медизделий для терапии таких болезней, как спинальная мышечная атрофия (СМА), муковисцидоз, мышечная дистрофия Дюшенна, буллёзный эпидермолиз и так далее. Необходимую помощь получили уже 30 тысяч детей.
«К работе фонда, к конкретным мероприятиям, взаимодействию со СМИ по их освещению мы подходим как к социокультурным проектам, — продолжил Колесниченко. — У них должны быть не только количественные показатели типа количества сюжетов и публикаций в СМИ. Мы сразу думаем о том, каков долгосрочный эффект, несущий пользу детям, семьям, всему обществу».
В качестве примера Александр привёл сюжет, вышедший в феврале этого года в прайм-тайм вечерней программы «Время». В нём была рассказана история (медиа по большей части интересуются именно хорошо рассказанными историями) о девочке-сироте из Луганска, которую удалось спасти от СМА. Над этим сюжетом со счастливым концом (девочка обрела новую семью, поступила в университет, а её письмо со словами благодарности председатель правления фонда передал на встрече Президенту России) рыдала, без преувеличения, вся страна.
Помимо пленарной дискуссии, в ходе форума «Формулы успеха»-4 прошли также мастер-классы для представителей НКО, где эксперты рассказали о методах и инструментах заявления о себе и своих проектах в медиапространстве, объяснив, для чего это необходимо некоммерческой организации.