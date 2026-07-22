Выведена фиолетовая пшеница с высоким содержанием белка

В результате за два года работы в тепличном комплексе была сформирована коллекция из 25 яровых фиолетовозерных пшенично полбяных линий. Среди них есть формы с содержанием белка 18−22% и различиями по срокам созревания, размеру зерна, урожайности и антиоксидантной активности. Эти линии сочетают в себе пищевую ценность (антоцианы, белок, антиоксиданты) и хозяйственно важные признаки, что делает их удобной исходной базой для дальнейшей селекции твердой пшеницы и создания сортов для производства функциональных продуктов. «Прежде всего, мы рассматривали в этом плане крупы и каши из цельного фиолетового зерна, в том числе по типу булгура, которые могут использоваться как элементы здорового рациона. В перспективе, можно создавать и сорта, которые обеспечат отечественных производителей макаронной продукции сырьем, не уступающим по качеству зарубежным аналогам», — отметила Гордеева.