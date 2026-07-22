«Готовы к серьёзным ударам»: Россия переходит к более жёсткой тактике на СВО

В Минобороны РФ заявили, что целями стали заводы, производившие детали для ракет и беспилотников, ангары с готовыми БПЛА и боеприпасами. В порту «Южный» поражены резервуары с ГСМ, цех сборки дронов, стоянка бензовозов, военный склад и четыре корабля. «Герани» также нанесли удары по АЗС, центру переработки сырья, подстанции и железнодорожному локомотиву в Запорожской области.
Член-корреспондент РАРАН Константин Сивков отметил, что удары пришлись по всем выявленным объектам снабжения ВСУ, и сокращения «налётов» в ближайшее время не стоит ожидать из-за запаса аппаратов у противника. Эксперт по безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что Россия меняет подход к СВО в сторону ужесточения.
Минобороны после удара опубликовало пост с отсылкой к чемпионату мира: «Сегодня точно не финал — заряжены и продолжаем», подчеркнув решительный наступательный характер действий армии. На линии фронта российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области, что позволит развить наступление на важный логистический узел — Покровское.
Ранее Минобороны России сообщило об ударах по береговой инфраструктуре и судам в Чёрном море, используемым ВСУ для поставок вооружений. В Одессе атакованы объекты разгрузки, хранилища и топливные резервуары, а также поражены сухогруз и балкер на удалении 15 и 53 км. Операция направлена на перекрытие логистических маршрутов и военного снабжения украинских сил. Удары нанесены в рамках контроля морской акватории, подтверждено поражение целей.
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