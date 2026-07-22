Радий Хабиров рассказал о напитке, без которого нельзя представить Башкирию

«Мы — в числе лидеров страны по поголовью лошадей — у нас их более 125 тысяч, — уточнил Глава Башкортостана. — Кумыс — неотъемлемая часть башкирской культуры. Он стал настоящим национальным брендом. Это один из немногих напитков, который не просто утоляет жажду, а действительно полезен для организма. В свое время в этом убедились Лев Толстой, Антон Чехов, Максим Горький, Марина Цветаева, которые приезжали сюда на кумысолечение».