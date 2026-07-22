В Ломоносовском районе Ленобласти состоялась конференция «День терапевта»

Врачебная конференция «День терапевта» прошла 16 июля в межрайонной больнице в Ломоносовском районе Ленинградской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в медучреждении.
Главной темой мероприятия стало подведение итогов работы амбулаторной службы за первое полугодие 2026 года. В ходе общения с районными специалистами были затронуты актуальные и социально значимые вопросы. Особое внимание было уделено вопросам оказания медицинской помощи и содействия участникам СВО и ликвидаторам Чернобыльской АЭС. Также обсуждались аспекты диспансеризации участников Великой Отечественной войны и курирования маломобильных пациентов, паллиативная помощь, организация выездной работы узких специалистов и другие вопросы.
Кроме того, на мероприятии были рассмотрены возможности дистанционного мониторинга состояния пациентов с использованием платформы «СберЗдоровье». В ходе практической части старшая медицинская сестра отделения амбулаторной хирургии с дневным стационаром Анна Митрофанова провела инструктаж по проведению легочной реанимации. Заведующий отделением реанимации Олег Кабан продемонстрировал работу дефибриллятора, ознакомив присутствующих с современным оборудованием и методиками его применения в экстренных ситуациях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.