Суд начал слушание дело нациста Оберландера

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл — РИА Новости. Железнодорожный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию уголовного дела Гельмута Оберландера, обвиняемого в геноциде во времена Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Умерший в Канаде в 2021 году Оберландер обвиняется по статье 357 УК РФ «Геноцид». Ему инкриминируют преступления против мира и безопасности человечества во времена Великой Отечественной войны.
В среду суд установил личность обвиняемого, разъяснил присутствующим регламент заседания.
«Суд приступает к судебному следствию по делу», — сказала судья.
Было установлено, что нацистская Германия и ее союзные государства планировали избавиться от всего местного населения для колонизации территории СССР. Для этого с августа по ноябрь 1942 года Оберландер и другие военнослужащие зондеркоманды 10а приняли участие в уничтожении не менее 3290 советских граждан на оккупированной территории Ростовской области и Краснодарского края РСФСР.