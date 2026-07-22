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Подростки-зацеперы разбили окно электрички камнями в Нижегородской области

На этой же электричке подростки ехали, зацепившись за вагон.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде пятерых подростков поймали на криминальном «развлечении» на железной дороге. Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ПФО, подростки проехали на электричке Заволжье-Нижний Новгород, зацепившись за последний вагон, а потом обкидали поезд камнями.

О зацепившихся с хвоста электрички подростках поездной бригаде сообщил дежурный по станции Дубравная.

Машинист остановил поезд. Его помощник вышел и увидел, как подростки разбежались по сторонам. Электропоезд продолжил движение, но машинисту сообщили, что подростки опять зацепились.

После остановки на станции Высоково зацеперы спрыгнули с вагона и начали обкидывать электричку камнями. Повредили форточку служебного тамбура, разбили стекло. Ущерб превысил 17 тысяч рублей.

Полицейские нашли хулиганов. Выяснилось, что им 13, 14, 15 лет. Все пятеро состоят на учёте.

С подростками и их родителями провели профилактические беседы. На родителей составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Материалы направят следователям для дальнейшего разбирательства.