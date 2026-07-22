Подростки-зацеперы разбили окно электрички камнями в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде пятерых подростков поймали на криминальном «развлечении» на железной дороге. Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ПФО, подростки проехали на электричке Заволжье-Нижний Новгород, зацепившись за последний вагон, а потом обкидали поезд камнями.