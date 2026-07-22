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Жителей Красноярского края предупредили о сильных ливнях, грозах и шквалистом ветре

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В центральных и южных районах Красноярского края с 22 по 24 июля ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, местами прогнозируются сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, град и крупный град.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В центральных и южных районах Красноярского края с 22 по 24 июля ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, местами прогнозируются сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, град и крупный град.

Кроме того, возможны шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, а в отдельных территориях — до 25 м/с и более. Неблагоприятные погодные явления могут привести к осложнению дорожной обстановки и повреждению объектов инфраструктуры.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону экстренных служб 112.