В Солонцах с начала года вывезли 2,3 тыс. тонн мусора со стихийных свалок

В посёлке Солонцы Красноярского края с начала года вывезли 2,3 тысячи тонн отходов со стихийных свалок. Нарушителям выписали штрафы на сумму более 600 тысяч рублей, сообщили в региональном правительстве.
В работе помогали камеры видеонаблюдения на контейнерных площадках. Инспекторы эконадзора минэкологии также фиксируют нарушения во время выездных проверок и по обращениям жителей.
В Солонцах установят дополнительные камеры на новых площадках: 17 построят за счёт краевой субсидии, ещё 17 — за счёт местного бюджета.
О фактах незаконного размещения отходов можно сообщить по телефону горячей линии: 8−800−20−11−116.
Ранее мы сообщали, что 140 камер установят для борьбы с незаконными свалками в Красноярске.