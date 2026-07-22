Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Солонцах с начала года вывезли 2,3 тыс. тонн мусора со стихийных свалок

Нарушителям выписали штрафы на сумму более 600 тысяч рублей.

В посёлке Солонцы Красноярского края с начала года вывезли 2,3 тысячи тонн отходов со стихийных свалок. Нарушителям выписали штрафы на сумму более 600 тысяч рублей, сообщили в региональном правительстве.

В работе помогали камеры видеонаблюдения на контейнерных площадках. Инспекторы эконадзора минэкологии также фиксируют нарушения во время выездных проверок и по обращениям жителей.

В Солонцах установят дополнительные камеры на новых площадках: 17 построят за счёт краевой субсидии, ещё 17 — за счёт местного бюджета.

О фактах незаконного размещения отходов можно сообщить по телефону горячей линии: 8−800−20−11−116.

Ранее мы сообщали, что 140 камер установят для борьбы с незаконными свалками в Красноярске.