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СК проверяет информацию о надругательстве подростков над девочкой

СК проверяет информацию о надругательстве подростков над 12-летней девочкой.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку после телесюжета о надругательстве группы подростков над девочкой, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее местный телеканал «Сети НН» показал сюжет, в котором рассказывается, что в Лукояновском районе дети 10−14 лет надругались над 12‑летней девочкой. Сообщается, что девочка успела включить диктофон и записать голоса издевавшихся над ней подростков.

«Сотрудниками регионального следственного управления выявлен сюжет региональной телекомпании о совершении группой подростков противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Лукояновском районе. По данному факту организована процессуальная проверка. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.