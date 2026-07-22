СК проверяет информацию о надругательстве подростков над девочкой

Ранее местный телеканал «Сети НН» показал сюжет, в котором рассказывается, что в Лукояновском районе дети 10−14 лет надругались над 12‑летней девочкой. Сообщается, что девочка успела включить диктофон и записать голоса издевавшихся над ней подростков.