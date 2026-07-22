Танкист из Хабаровского края Валерий Ворожцов награждён медалью Жукова

До службы Валерий прошёл путь от рядового до начальника гарнизонной пожарной части. Он с детства привык помогать людям, а позывной «Пожарный» получил не случайно. На СВО он дослужился до командира экипажа танка. За два с половиной года экипаж под его руководством уничтожил значительное количество техники и живой силы противника.