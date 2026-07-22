Танкист из Хабаровского края Валерий Ворожцов награждён медалью Жукова

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, гвардии старшина Валерий Ворожцов получил государственную награду — медаль Жукова. Он выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
До службы Валерий прошёл путь от рядового до начальника гарнизонной пожарной части. Он с детства привык помогать людям, а позывной «Пожарный» получил не случайно. На СВО он дослужился до командира экипажа танка. За два с половиной года экипаж под его руководством уничтожил значительное количество техники и живой силы противника.
В ходе боевого дежурства Валерий сбил три вражеских fpv-дрона за один час. При этом он получил лёгкое ранение осколком, но остался в строю и продолжил выполнять задачу.
Особо отличился гвардии старшина во время штурма Гуляй Поля. Он двигался впереди группы, когда сзади внезапно появился вражеский беспилотник. Валерий мгновенно среагировал, открыл огонь из штатного стрелкового оружия и сбил дрон. Тот рухнул рядом с военнослужащим, но тяжёлых ранений он не получил. Благодаря его быстрым и решительным действиям группа продолжила движение без потерь.
За безупречную службу и проявленное мужество гвардии старшина Валерий Ворожцов удостоен медали Жукова — одной из высших наград для военнослужащих, проявивших отвагу в бою.
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