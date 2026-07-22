В ГУФСИН рассказали, сколько заключенных крестились в колониях Красноярского края в этом году

«Необходимым условием принятия этого великого Таинства взрослым человеком является твердая вера и покаяние во всех грехах, совершенных до Крещения. Для осужденных это очень важный шаг, дающий возможность начать новую жизнь, обрести внутреннюю гармонию и душевный покой. Руководство исправительных учреждений с уважением и пониманием относится к духовным нуждам, отмечая положительное влияние на их облик и мораль», — рассказал помощник начальника ГУФСИН по работе с верующими иерей Родион Петриков.