В ГУФСИН рассказали, сколько заключенных крестились в колониях Красноярского края в этом году

222 осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН по Красноярскому краю, приняли православие за 6 месяцев 2026 года.
Крещения прошли в храмах при исправительных колониях в соответствии со всеми христианскими обычаями: священнослужители РПЦ провели с осужденными подготовительные духовные беседы, объяснив значимость обряда, исповеди и Причастия Святых Христовых Тайн, а также рассказали о молитве «Символ Веры», которая является кратким изложением христианского вероучения и читается во время Таинства.
«Необходимым условием принятия этого великого Таинства взрослым человеком является твердая вера и покаяние во всех грехах, совершенных до Крещения. Для осужденных это очень важный шаг, дающий возможность начать новую жизнь, обрести внутреннюю гармонию и душевный покой. Руководство исправительных учреждений с уважением и пониманием относится к духовным нуждам, отмечая положительное влияние на их облик и мораль», — рассказал помощник начальника ГУФСИН по работе с верующими иерей Родион Петриков.
Всего в этом году в православных храмах при учреждениях ГУФСИН проведено более 900 религиозных обрядов: 611 причастий, 222 крещения, 69 соборований, 6 венчаний и другие.
Добавим, в ГУФСИН по Красноярскому краю работают 79 религиозных объектов: 20 православных храмов, 1 мечеть, 58 молельных комнат основных религиозных конфессий (православие, ислам, буддизм, протестантство).