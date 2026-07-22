Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре предпринимателям отдают офисы по цене ниже рынка

Начинающие предприниматели смогут получить помещения и поддержку для развития своих проектов.

В Комсомольске-на-Амуре начинающие предприниматели могут получить льготные условия для размещения в краевом бизнес-инкубаторе, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Для новых компаний доступны оборудованные офисные и производственные помещения, а также обучение и консультационная поддержка.

Участвовать в отборе могут предприниматели, зарегистрированные не более трёх лет назад. В первый год аренда составит 40% от рыночной стоимости, во второй — 60%, в третий — 80%. Для проектов в сфере производства, IT и инноваций предусмотрен дополнительный понижающий коэффициент.

Поддержка предоставляется в рамках президентского национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Владимиром Путиным.

По итогам очередного конкурса резидентами бизнес-инкубатора стали три предпринимателя. Среди новых участников — разработчик программного обеспечения и системной интеграции IT-инфраструктуры Станислав Токарев, лингвистическая студия «Твой выбор» Дарьи Марченко и репетитор по математике Анастасия Валькова.

«Наша ключевая задача — взять на себя организационную и инфраструктурную составляющую, чтобы предприниматель мог полностью сконцентрироваться на развитии своего продукта», — рассказала руководитель краевого бизнес-инкубатора Комсомольска-на-Амуре Ирина Демченко.

Сейчас в бизнес-инкубаторе работают 15 резидентов из 25 возможных. В рамках нового конкурсного отбора предпринимателям предлагают шесть офисных помещений и четыре производственных площадки.