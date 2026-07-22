В Комсомольске-на-Амуре предпринимателям отдают офисы по цене ниже рынка

Участвовать в отборе могут предприниматели, зарегистрированные не более трёх лет назад. В первый год аренда составит 40% от рыночной стоимости, во второй — 60%, в третий — 80%. Для проектов в сфере производства, IT и инноваций предусмотрен дополнительный понижающий коэффициент.