В Комсомольске-на-Амуре предпринимателям отдают офисы по цене ниже рынка

В Комсомольске-на-Амуре начинающие предприниматели могут получить льготные условия для размещения в краевом бизнес-инкубаторе, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Для новых компаний доступны оборудованные офисные и производственные помещения, а также обучение и консультационная поддержка.
Участвовать в отборе могут предприниматели, зарегистрированные не более трёх лет назад. В первый год аренда составит 40% от рыночной стоимости, во второй — 60%, в третий — 80%. Для проектов в сфере производства, IT и инноваций предусмотрен дополнительный понижающий коэффициент.
Поддержка предоставляется в рамках президентского национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Владимиром Путиным.
По итогам очередного конкурса резидентами бизнес-инкубатора стали три предпринимателя. Среди новых участников — разработчик программного обеспечения и системной интеграции IT-инфраструктуры Станислав Токарев, лингвистическая студия «Твой выбор» Дарьи Марченко и репетитор по математике Анастасия Валькова.
«Наша ключевая задача — взять на себя организационную и инфраструктурную составляющую, чтобы предприниматель мог полностью сконцентрироваться на развитии своего продукта», — рассказала руководитель краевого бизнес-инкубатора Комсомольска-на-Амуре Ирина Демченко.
Сейчас в бизнес-инкубаторе работают 15 резидентов из 25 возможных. В рамках нового конкурсного отбора предпринимателям предлагают шесть офисных помещений и четыре производственных площадки.