Двое волгоградцев лишились лодки и гидроцикла

Инспекторы ГИМС за два прошедших выходных дня выявили 10 правонарушений судовладельцами при эксплуатации маломерных судов на водоемах региона. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, в Волгограде задержан владелец надувной лодки, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Также у него отсутствовало удостоверение на право управления, а судно не было зарегистрировано в ГИМС. В отношении судовладельца составлены административные материалы по трем статьям КОАП РФ.