Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое волгоградцев лишились лодки и гидроцикла

Инспекторы ГИМС за два прошедших выходных дня выявили 10 правонарушений.

Инспекторы ГИМС за два прошедших выходных дня выявили 10 правонарушений судовладельцами при эксплуатации маломерных судов на водоемах региона. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, в Волгограде задержан владелец надувной лодки, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Также у него отсутствовало удостоверение на право управления, а судно не было зарегистрировано в ГИМС. В отношении судовладельца составлены административные материалы по трем статьям КОАП РФ.

Второй любитель быстрой езды управлял гидроциклом без его регистрации в ГИМС. Ему грозит штраф в размере 15 тысяч рублей.

Лодка и гидроцикл помещены на штрафстоянку. Всего с начала года было выявлено 164 нарушения при эксплуатации маломерных судов на водоемах Волгоградской области.

Фото МЧС.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше