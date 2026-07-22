Гаражная амнистия в стране продлена ещё на пять лет

Владельцы гаражей столкнулись с тем, что оформление документов стоит денег. Так, подготовка технического и межевого планов обходится по 15 тысяч рублей, то есть уже 30 тысяч рублей. И потом, надо предоставить схему расположения земельного участка. Кто-то это может сделать сам, а кому-то нужна помощь специалиста, что выливается в значительные расходы. И хотя это несоизмеримые суммы со стоимостью недвижимости, для кого-то они принципиально важны.