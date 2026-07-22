Гаражная амнистия в стране продлена ещё на пять лет

Госдума РФ приняла закон, который продлевает «гаражную амнистию» на пять лет — до сентября 2031 года. Она действует с 2021 года и предполагалась до 1 сентября нынешнего года, позволяя гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и получить бесплатно землю под ним, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По данным Росреестра, за время ее действия граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей.
В Хабаровском крае почти две тысячи человек воспользовались таким правом. Они, имея минимум документов, которые подтверждали бы, что гараж принадлежит именно им, узаконили его, превратив склад для хранения дачно-огородной утвари в недвижимость, у которой есть цена. И она может быть вполне приличной. Гаражей узаконено 852, земельных участков −899.f.
Но на кадастровом учете в крае стоит более 32,5 тысяч гаражей, из них почти 6% — без прав. То есть, количество существующих, но не оформленных в установленном порядке гаражей, значительно превышает число учтенных в ЕГРН.
Владельцы гаражей столкнулись с тем, что оформление документов стоит денег. Так, подготовка технического и межевого планов обходится по 15 тысяч рублей, то есть уже 30 тысяч рублей. И потом, надо предоставить схему расположения земельного участка. Кто-то это может сделать сам, а кому-то нужна помощь специалиста, что выливается в значительные расходы. И хотя это несоизмеримые суммы со стоимостью недвижимости, для кого-то они принципиально важны.
Под амнистию попадают одноэтажные гаражи, без жилых помещений, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. Они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов, то есть иметь с другими гаражами общие стены, крышу, фундамент и коммуникации.
Гараж может быть отдельно стоящим, но обязательно капитальным строением, то есть иметь фундамент.
Металлические конструкции, которые легко переносятся с места на место, к ним не относятся. Депутаты отмечают, что за рамками закона также остаются подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных комплексах, а также любые самострои.
Так что превратить случайную постройку в законную собственность через механизм гаражной амнистии не получится.