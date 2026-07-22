В Калининграде глава регионального отделения Ассоциации юристов России проведет прием

В Калининграде во вторник, 28 июля, личный прием граждан проведет председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Тамара Кузяева.
Как сообщили в правительстве области, жителей области она будет ждать в приемной президента по адресу: Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1.
Предварительная запись — по телефону: (4012) 599−980.
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