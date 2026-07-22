Украина и США будут совместно выпускать морские дроны Magura

Ранее издание The Hill писало, что военный конфликт на Украине стал полигоном для испытаний передовых возможностей беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Автор статьи привел в пример украинский морской беспилотник Magura V5. По его словам, его производство стоит 20 тысяч долларов, что в 10 раз дешевле, чем производство противокорабельной крылатой ракеты Harpoon США, которая обходится бюджету в почти 2,25 млн долларов.