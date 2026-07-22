Украина и США будут совместно выпускать морские дроны Magura

Стороны договорились о запуске совместного производства в штатах Орегон и Южная Каролина. Как рассказал соучредитель ReconCraft Джо Силковски, цель партнерства — выпускать сотни, а в перспективе и тысячи безэкипажных катеров ежегодно.
В рамках сделки Uforce передаст американцам не только конструкторскую документацию, но и программное обеспечение для автономного управления, а также технологии контроля и связи.
«Это партнерство создает важный прецедент. Я уверена, что оно побудит другие компании углубить американо-украинское сотрудничество в оборонной промышленности», — приводит слова посла Украины Ольги Стефанишиной WSJ.
Ранее издание The Hill писало, что военный конфликт на Украине стал полигоном для испытаний передовых возможностей беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Автор статьи привел в пример украинский морской беспилотник Magura V5. По его словам, его производство стоит 20 тысяч долларов, что в 10 раз дешевле, чем производство противокорабельной крылатой ракеты Harpoon США, которая обходится бюджету в почти 2,25 млн долларов.