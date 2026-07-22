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Совмин готовит изменения после гибели пяти и травмирования 44 белорусов в ДТП из-за одной причины

Что меняют в Беларуси после гибели пяти и травмирования 44 человек в жестких ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Власти готовят изменения после гибели пяти и травмирования 44 белорусов в ДТП с дикими животными. Подробнее рассказали в пресс-службе правительства.

Во время недавнего заседания Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совмине был поднят вопрос усиления на дорогах защиты от диких животных.

В правительстве сообщили, что с начала 2026 года в республике в таких авариях погибли пять человек и еще 44 получили травмы.

Для снижения количества подобных аварий предлагают активнее устанавливать сетчатые ограждения вдоль трасс. Кроме того, в Беларуси будут больше применять системы отпугивания животных — световую, шумовую и лазерную.

А на опасных участках трасс планируют увеличить количество специальных устройств, предупреждающих водителей о возможном появлении на дороге лосей, оленей и других крупных животных.

Кстати, ранее мы писали, что система раннего оповещения о животных на дороге стала работать в Беларуси: «За 250 метров до опасного участка зажигаются знаки».

Также мы писали, что автошколы Беларуси могут добавить часы практики и экстремальное вождение.

Тем временем в Минске открыли первый диагональный переход — вот где. А еще ГАИ предупредила белорусов о последствиях съемок места ДТП другими водителями.