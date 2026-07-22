55-летняя жительница ЕАО похитила самокат для внучки

В полицию обратилась жительница поселка Смидович с заявлением о краже самоката дочери. Средство передвижения было оставлено без присмотра у входа в магазин. Полицейские выяснили, что самокат украла 55-летняя местная жительница. Женщина призналась, что забрала его для внучки. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело за кражу. Самокат изъят и.