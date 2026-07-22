Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

55-летняя жительница ЕАО похитила самокат для внучки

В полицию обратилась жительница поселка Смидович с заявлением о краже самоката дочери. Средство передвижения было оставлено без присмотра у входа в магазин. Полицейские выяснили, что самокат украла 55-летняя местная жительница. Женщина призналась, что забрала его для внучки. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело за кражу. Самокат изъят и.

В полицию обратилась жительница поселка Смидович с заявлением о краже самоката дочери. Средство передвижения было оставлено без присмотра у входа в магазин. Полицейские выяснили, что самокат украла 55-летняя местная жительница. Женщина призналась, что забрала его для внучки. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело за кражу. Самокат изъят и возвращен владельцам.