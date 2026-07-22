На улице Шеронова в Хабаровске появятся бесшовные трамвайные рельсы

Уже несколько месяцев идет ремонт участка улицы Шеронова от Волочаевской до Ленина по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Там подрядчики обновят не только проезжую часть, но и приведут в порядок тротуары и проезд-дублер, идущий вдоль этой улицы. Но главное — полная замена трамвайных рельсов на этом участке. Причем новые рельсы укладывают по особой технологии, с минимумом стыков и качественной сваркой. Появится там и современный переезд через рельсы. Все это позволит обеспечить более плавное и бесшумное движение трамваев, а также создаст комфорт для автомобилистов, поскольку новые рельсы уложены почти вровень с асфальтом. Один путь уже собран, впереди — монтаж второго пути. «Эта дорога очень важна, поскольку маршрут связывает южную часть Хабаровска с центром и железнодорожным вокзалом, и для тысяч людей это ежедневный путь на работу, учебу, домой. Убедился, что работы идут по графику, техническая готовность маршрута — 60%», — прокомментировал губернатор Дмитрий Демешин по итогам осмотра участка. Всего на этом объекте будет использовано 4 километра рельсов и 3 000 шпал. На проезжей части улицы Шеронова появится крепкий щебеночно-мастичный асфальтобетон, который приспособлен к хабаровским температурам.