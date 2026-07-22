Более половины красноярских работодателей отказывают кандидатам, уволенным по статье

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Доля российских компаний, которые категорически не рассматривают на работу соискателей, ранее уволенных по статье 81 Трудового кодекса РФ с негативной формулировкой, достигла 53%. Такие данные показало исследование рынка труда по Красноярску от SuperJob.
Лишь 14% работодателей готовы оценивать подобных кандидатов наравне с другими участниками конкурса. Еще 16% компаний допускают исключения в отдельных случаях, учитывая обстоятельства увольнения и профессиональные качества претендента.
При принятии решения работодатели чаще всего обращают внимание на должность, на которую претендует кандидат. В ряде случаев бывшим сотрудникам, уволенным по статье, предлагают позиции с меньшей ответственностью или более низким уровнем полномочий.