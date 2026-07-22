Метеорологи зафиксировали почвенную засуху в Ростовской области

Согласно данным метеобюллетеня ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», дефицит влаги в почве наблюдается в Белой Калитве, Сальском районе и Семикаракорском районе.
Помимо этого, синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности (5-й класс), которая 22 июля ожидается в ряде территорий региона, включая Ростов-на-Дону, Приазовье, а также отдельные северо-западные, северо-восточные и южные районы.
В дневные часы местами по области возможны кратковременные грозовые дожди. Прогнозируется западный ветер со скоростью 5−10 м/с, с отдельными порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха днём составит от +28 до +33 °C, а на юге региона столбики термометров могут подняться до +36 °C.