Метеорологи зафиксировали почвенную засуху в Ростовской области

В дневные часы местами по области возможны кратковременные грозовые дожди. Прогнозируется западный ветер со скоростью 5−10 м/с, с отдельными порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха днём составит от +28 до +33 °C, а на юге региона столбики термометров могут подняться до +36 °C.