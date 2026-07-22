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В Калининграде изменят схему движения на перекрёстке улиц Гагарина и Юбилейной

Власти считают, что корректировки улучшат пропускную способность этого участка.

В Калининграде планируют изменить схему движения на перекрёстке улиц Гагарина и Юбилейной. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 21 июля.

«Сейчас там три полосы по направлению в сторону центра города. Одна — для поворота налево к заправке, другая для движения прямо, а третья — только для поворота на Юбилейную. Это тупиковая улица и туда ездит немного машин. В итоге в часы пик скапливаются заторы по направлению к Королевским воротам. Мы хотим увеличить пропускную способность перекрёстка», — заявила Дятлова.

В ближайшее время крайнюю правую полосу «откроют» и для движения прямо. Таким образом, даже при заблокированном левом участке, автомобилисты смогут ехать в центр из двух рядов.

«У нас есть разные подходы. Дорогостоящая реконструкция перекрёстков, когда требуются масштабные решения. А есть такие небольшие вещи, которые помогают регулировать движение без существенных вложений», — сказала глава администрации.

Отметим, что также проведут переустройство транспортного узла Гагарина — Куйбышева — Чувашская. Для всей магистрали ранее разработали проект организации дорожного движения.

Схему предоставили в администрации Калининграда.

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