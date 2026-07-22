В Калининграде изменят схему движения на перекрёстке улиц Гагарина и Юбилейной

В Калининграде планируют изменить схему движения на перекрёстке улиц Гагарина и Юбилейной. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 21 июля.
«Сейчас там три полосы по направлению в сторону центра города. Одна — для поворота налево к заправке, другая для движения прямо, а третья — только для поворота на Юбилейную. Это тупиковая улица и туда ездит немного машин. В итоге в часы пик скапливаются заторы по направлению к Королевским воротам. Мы хотим увеличить пропускную способность перекрёстка», — заявила Дятлова.
В ближайшее время крайнюю правую полосу «откроют» и для движения прямо. Таким образом, даже при заблокированном левом участке, автомобилисты смогут ехать в центр из двух рядов.
«У нас есть разные подходы. Дорогостоящая реконструкция перекрёстков, когда требуются масштабные решения. А есть такие небольшие вещи, которые помогают регулировать движение без существенных вложений», — сказала глава администрации.
Отметим, что также проведут переустройство транспортного узла Гагарина — Куйбышева — Чувашская. Для всей магистрали ранее разработали проект организации дорожного движения.
Схему предоставили в администрации Калининграда.