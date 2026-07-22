В Калининграде изменят схему движения на перекрёстке улиц Гагарина и Юбилейной

«Сейчас там три полосы по направлению в сторону центра города. Одна — для поворота налево к заправке, другая для движения прямо, а третья — только для поворота на Юбилейную. Это тупиковая улица и туда ездит немного машин. В итоге в часы пик скапливаются заторы по направлению к Королевским воротам. Мы хотим увеличить пропускную способность перекрёстка», — заявила Дятлова.