Каждый пятый калининградец потратил на помощь близким более 100 тыс

Жители региона согласны помогать не во всех случаях. 38% выделят деньги только если увидят, что человек не справится без их участия, а 15% — лишь при угрозе жизни и здоровью. Категорически не желают помогать с проблемами, связанными с зависимостями (азартные игры, алкоголь) — 69% опрошенных. Более половины (54%) откажут тем, кто уже брал деньги и не вернул, а 51% — если деньги нужны только для сохранения привычного уровня комфорта.