Каждый пятый калининградец потратил на помощь близким более 100 тыс

Каждый пятый житель Калининградской области за последний год потратил на помощь близким более 100 тысяч рублей. Таковы данные совместного опроса аналитиков hh.ru и Группы Ренессанс Страхование. При этом 37% респондентов заявили, что помогают родственникам без каких-либо условий, и лишь 5% ни при каких обстоятельствах не дают в долг.
Чаще всего в финансовой поддержке нуждаются родители и близкие друзья — по 27% опрошенных, дети (18%), братья и сестры (16%). Почти половина калининградцев (47%) готовы делиться бюджетом безвозмездно, 25% — дают в долг на неопределенный срок, а 17% согласны помочь только при условии возврата в обозначенный срок. При этом 26% респондентов заявили, что при необходимости отдали бы на помощь все свои накопления.
Суммы помощи варьируются. Большинство (38%) готовы единоразово выделить не более 50 тысяч рублей, 17% — от 50 до 100 тысяч, 5% — от 100 до 200 тысяч, 2% — свыше 200 тысяч рублей. За последний год 52% помогавших потратили на это до 50 тысяч, 22% — от 50 до 100 тысяч, 9% — от 100 до 200 тысяч, и еще 9% — более 200 тысяч рублей.
Жители региона согласны помогать не во всех случаях. 38% выделят деньги только если увидят, что человек не справится без их участия, а 15% — лишь при угрозе жизни и здоровью. Категорически не желают помогать с проблемами, связанными с зависимостями (азартные игры, алкоголь) — 69% опрошенных. Более половины (54%) откажут тем, кто уже брал деньги и не вернул, а 51% — если деньги нужны только для сохранения привычного уровня комфорта.
Те, кто отказывает в помощи, объясняют это чаще всего отсутствием финансовой возможности (67%). Еще 33% уверены, что взрослый человек должен решать свои проблемы сам, а 22% предпочитают вместо денег давать советы или помогать с поиском работы.