Скорость и единство: прикамские нефтепроводчики разыграли медали Летней Спартакиады

Атмосфера спортивного азарта, честной борьбы и командного духа объединила прикамских нефтепроводчиков на Летней спартакиаде Пермского РНУ АО «Транснефть — Прикамье». Соревнования по легкой атлетике и мини-футболу прошли на стадионе «Динамо» в г. Перми.