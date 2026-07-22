Волгоградцы в эпицентре борьбы на первенстве России по плаванию

Не менее напряжённой получилась борьба и у девушек на дистанции 200 метров баттерфляем. Золото уверенно взяла Серафима Фокина (Волгоградская область) — её результат 2:11.96 принёс 786 очков. Серебряную медаль завоевала Александра Верменич (Москва) с результатом 2:13.36 (762 очка), а бронзу Арина Керженева (Республика Марий Эл) — 2:13.65 (757 очков). Здесь разрыв между вторым и третьим местом составил менее двух десятых секунды, а значит, напряжение на дорожках держалось до самого касания.