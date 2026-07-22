Началась процедура банкротства учредителя белгородского завода сапфиров

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», банкротство ставропольского завода напрямую связано с критическим повреждением его ключевого актива — ООО «Белгородский завод сапфиров “Монокристалл”». Предприятие получило серьезные разрушения в результате обстрелов ВСУ в 2023 году. На полное восстановление производственных мощностей требовалось около двух лет, однако к концу 2024 года речь шла только о 30%, а в 2025-м — о 25%. Компания оценила потери выручки в 2024 году от остановки производства в 3 млрд руб.