Делегация из Коми посетила Всероссийский день поля

Представители Республики Коми приняли участие во Всероссийском дне поля, который проходил с 15 по 18 июля в Алтайском крае. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка региона.
Накануне старта мероприятия делегация из Коми во главе с министром сельского хозяйства и торговли региона Сергеем Елдиным посетила производственную площадку завода «Алтай-Тент». Гости детально ознакомились с технологическими возможностями предприятия. Особое внимание было уделено быстровозводимым каркасно-тентовым конструкциям для сельскохозяйственной отрасли, предназначенным для мясного разведения крупного и мелкого рогатого скота.
Специалисты завода представили применяемые материалы, варианты комплектации с учетом климатических условий Севера и сроки изготовления сооружений. Практическим результатом диалога станет реализация масштабного инвестиционного проекта в одном из ведущих хозяйств Коми — «Южное». Как подчеркнул его директор Александр Рожкин, предприятие приступает к строительству современного телятника холодного метода содержания на 1200 голов. Объект будет состоять из трех модулей каркасно-тентовых конструкций производства «Алтай-Тент», спроектированных под разные половозрастные группы животных.
«Для нас крайне важен прямой контакт с производителями инновационной инфраструктуры. Мы увидели решения, которые успешно работают в схожих климатических зонах и доказали свою экономическую эффективность. Республика Коми делает ставку на модернизацию животноводческих комплексов, такие технологии позволяют строить быстро, надежно и с прицелом на высокую рентабельность хозяйств», — отметил Сергей Елдин.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.