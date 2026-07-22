Нижегородская стройфирма задолжала 67 сотрудникам более 3 миллионов рублей

По данным следствия, с апреля по июнь 2026 года генеральный директор строительной организации не выплачивал работникам заработную плату в полном объеме. При этом, как считают следователи, у предприятия была возможность своевременно рассчитаться с коллективом, однако поступающие средства направлялись на другие хозяйственные расходы, которые не относились к первоочередным.