Более шести тысяч семей в Ростовской области получают пособия на питание

— кормящие мамы. Поддержку направляют с месяца подачи заявления и не более чем по месяц исполнения ребенку (детям) одного года. Если малыша в возрасте до года перевели на искусственное питание, то выплата предоставляется по месяц прекращения грудного вскармливания;