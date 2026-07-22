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Более шести тысяч семей в Ростовской области получают пособия на питание

За первое полугодие 2026 года пособия на питание получили 6288 семей Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Более шести тысяч семей с детьми в Ростовской области ежемесячно получают выплату на питание. Об этом сообщила министр труда и социального развития региона Ирина Шувалова.

Размер выплаты индексируют каждый год. В 2026 году поддержка составляет 1538 рублей. За первое полугодие ее получили 6288 семей.

На выплату могут претендовать:

— женщины, состоящие на учете по беременности. С месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами, по месяц действия справки;

— кормящие мамы. Поддержку направляют с месяца подачи заявления и не более чем по месяц исполнения ребенку (детям) одного года. Если малыша в возрасте до года перевели на искусственное питание, то выплата предоставляется по месяц прекращения грудного вскармливания;

— родители (усыновители, опекуны) ребенка в возрасте до трех лет. С месяца подачи заявления до момента достижения ребенку трех лет.

Обратиться за поддержкой можно в орган соцзащиты населения, МФЦ или через портал Госуслуг. Добавим, деньги семьям выделяют в рамках региональной программы «Повышение рождаемости на 2023−2030 годы». В регионе также реализуется национальный проект «Семья».

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