В Екатеринбурге заработает образовательный проект «Школа агротуризма»

Всероссийский образовательный проект по развитию сельского и аграрного туризма «Школа агротуризма» будет проходить с 26 по 28 августа в Екатеринбурге. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В течение трех дней участники ознакомятся с лучшими практиками, получат знания по созданию и развитию агротуристических проектов и обменяются опытом с представителями отрасли. Экспертами школы станут представители федеральных и региональных органов власти, научных и образовательных организаций, профильных ассоциаций, руководители ведущих предприятий агротуризма и другие специалисты.
В программе предусмотрены лекции, практические занятия и выездные мероприятия. Участники обсудят вопросы использования земель сельскохозяйственного назначения, маркетингового продвижения агротуристических объектов и другие темы. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию с локальными туроператорами и включению объектов агротуризма в действующие туристические маршруты. В ходе практической части гости посетят успешные агротуристические объекты Свердловской области.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.